Via l'obbligo al bollino SIAE. Esulta FIMI: "Ormai era solo un limite". Ma anche per SIAE "non è una cosa negativa" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il bollino SIAE non sarà più obbligatorio per le copie fisiche dei contenuti audiovisivi, come CD, DVD e vinili. Persino per SIAE, comunque, non era più necessario Dday.it - Via l'obbligo al bollino SIAE. Esulta FIMI: "Ormai era solo un limite". Ma anche per SIAE "non è una cosa negativa" Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilnon sarà più obbligatorio per le copie fisiche dei contenuti audiovisivi, come CD, DVD e vinili. Persino per, comunque, non era più necessario

Domanda di VIA e disponibilità terreni, l’aggiunta al DL Ambiente

(rinnovabili.it)

Nel testo pubblicato in Gazzetta spunta l'obbligo di dimostrare la disponibilità dei terreni in concomitanza con l'istanza di VIA.

Dallo smartphone al frigorifero, arriva il bollino Ue per garantire che sono protetti dagli attacchi cyber

(repubblica.it)

Anche il Consiglio Ue, dopo il Parlamento, ha approvato il regolamento Cyber Resilience Act. Impone l'obbligo ai produttori di oggetti connessi a internet di ...

Manutenzione caldaia 2024, in arrivo sanzioni fino a 3000 euro per chi non ha il bollino: ti scoprono così

(abruzzo.cityrumors.it)

Le persone che non rispettano l’obbligo e le regole in merito al bollino blu e alla manutenzione della caldaia rischiano una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, in base alla gravità dell ...

Al via l'esodo estivo, bollino nero il 3 ed il 10 agosto

(msn.com)

contrassegnate dal bollino nero, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche. Nella settimana di Ferragosto, considerata da sempre quella con più presenza di vacanzieri nei luoghi di ...