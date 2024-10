Udinese, buone notizie: Thauvin ci sarà (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Florian Thauvin ha recuperato e sarà tra i convocati nel match in programma domani sera alle 18.30 contro il Venezia. E’ questa la notizia che arriva dalla conferenza stampa del tecnico friulano, Runjaic: “Thauvin da domenica si sta allenando con la squadra, è di buon umore ed è felice di essere tornato. A Venezia ci sarà sicuramente, vedremo poi come impiegarlo”. L’attaccante francese, però, potrebbe iniziare dalla panchina, infatti mister Runajic è orientato a confermato Davis avanti con Lucca. I due hanno disputato un’ottima partita contro il Cagliari, andando entrambi a segno. Sulla fascia sinistra Kamara potrebbe essere nuovamente preferito a Zemura, dietro invece Tourè rimane in pole sulla concorrenza di Giannetti. .com - Udinese, buone notizie: Thauvin ci sarà Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Florianha recuperato etra i convocati nel match in programma domani sera alle 18.30 contro il Venezia. E’ questa la notizia che arriva dalla conferenza stampa del tecnico friulano, Runjaic: “da domenica si sta allenando con la squadra, è di buon umore ed è felice di essere tornato. A Venezia cisicuramente, vedremo poi come impiegarlo”. L’attaccante francese, però, potrebbe iniziare dalla panchina, infatti mister Runajic è orientato a confermato Davis avanti con Lucca. I due hanno disputato un’ottima partita contro il Cagliari, andando entrambi a segno. Sulla fascia sinistra Kamara potrebbe essere nuovamente preferito a Zemura, dietro invece Tourè rimane in pole sulla concorrenza di Giannetti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Udinese, buone notizie: Thauvin ci sarà; Udinese, buone notizie per i fantallenatori: torna Thauvin; BREAKING – Udinese, buone notizie per Thauvin: allenamento in gruppo! I dettagli; Venezia-Udinese, Runjaic: "Vi dico se Thauvin ci sarà"; Udinese, buone notizie: Thauvin si allena in gruppo; Udinese al lavoro, Thauvin in gruppo; Leggi >>>

Udinese, buone notizie: Thauvin ci sarà

(msn.com)

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Florian Thauvin ha recuperato e sarà tra i convocati nel match in programma domani sera alle 18.30 contro il Venezia. E' questa la notizia che arriva dalla conferenza sta ...

Notizie Udinese – Thauvin accoglie Balotelli: “Felice per te, fratello mio”

(mondoudinese.it)

Florian Thauvin è pronto per accogliere un suo vecchio compagno nella massima serie del calcio italiano. Ecco le dichiarazioni su Balotelli ...

Udinese – Thauvin torna contro il Venezia? Le ultime sul capitano

(mondoudinese.it)

Thauvin torna ufficialmente contro il Venezia? Andiamo a vedere tutte le ultime sul rientro del francese e sulle condizioni del capitano ...

Udinese, buone notizie per Runjaic: riecco Thauvin, Lovric e Payero

(fantacalcio.it)

Buone notizie per l'Udinese e i fantallenatori in vista della partita col Milan in programma sabato alle 18. Questa mattina la squadra bianconera si è allenata al Bruseschi, in attesa del rientro ...