Totti di nuovo in campo? Per over 40 ritorno difficile | cosa dice il medico

Il punto all'Adnkronos del medico-fisiatra Andrea Bernetti La Seria A è pronta al ritorno di Mario Balotelli (34 anni), forse già domani alle 18.30 in Genoa-Fiorentina, e aspetta le nuove mosse dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, 48 anni, che in diverse occasioni ha parlato di un suo possibile ritorno in campo. Due campioni che

Da Totti a Balotelli, medico-fisiatra 'per over 40 ritorno difficile, solo pochi minuti'

(Adnkronos) - La Seria A è pronta al ritorno di Mario Balotelli (34 anni), forse già domani alle 18.30 in Genoa-Fiorentina, e aspetta le nuove mosse dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, 48 ann ...

Totti di nuovo in campo? Per legale "ok ma al minimo salariale più bonus"

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno in campo di Francesco Totti, e le parole dell'ex attaccante della Roma e della Nazionale, avvalorano questa possibilità, c ...

Totti e il ritorno in campo: un affare da 100 milioni di euro per i pubblicitari

E' un sogno ad occhi aperti per milioni di tifosi romanisti, e non solo: forse come quando Maradona anni fa, scese di nuovo in campo - anche lui, over 40 - nella sua squadra del cuore, in Argentina, e ...

Totti di nuovo in campo? Il medico dello sport Pino Capua: «Ha smesso 7 anni fa, questo sarebbe l'unico problema»

Professor Capua, Francesco Totti dice che vuole tornare a giocare in Serie A: ha senso la provocazione? «Può avere una logica se le sue condizioni gli permettono di mettersi ...