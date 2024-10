Torino: Vanoli "Colpito da tragedia Lorenzi, Roma grande squadra" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Abbiamo idee diverse, ma Juric ha fatto un ottimo lavoro qui in granata" Torino - Prima di rispondere alle domande di giornalisti sull'impegno che attende il Torino in casa della Roma, l'allenatore granata, Paolo Vanoli, ha voluto rivolgere un pensiero doveroso alla famiglia di Matilde Lorenzi, la Ilgiornaleditalia.it - Torino: Vanoli "Colpito da tragedia Lorenzi, Roma grande squadra" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Abbiamo idee diverse, ma Juric ha fatto un ottimo lavoro qui in granata"- Prima di rispondere alle domande di giornalisti sull'impegno che attende ilin casa della, l'allenatore granata, Paolo, ha voluto rivolgere un pensiero doveroso alla famiglia di Matilde, la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Torino: Vanoli "Colpito da tragedia Lorenzi, Roma grande squadra"; Il Torino e il ricordo di Superga: post sui social network; Tragedia per Cafu: muore il figlio mentre gioca a calcio; Paolo Vanoli: emozione e orgoglio alla guida del TORINO, il tecnico parla della sua scelta; Tragedia per il portiere della Francia: ex compagna morta prima degli Europei di calcio; Tiziana Ferrario giornalista di Rai 1 | Figlio colpito da Coronavirus : “Sputa sangue”; Leggi >>>

Torino: Vanoli "Colpito da tragedia Lorenzi, Roma grande squadra"

(sport.tiscali.it)

'Abbiamo idee diverse, ma Juric ha fatto un ottimo lavoro qui in granata' TORINO (ITALPRESS) - Prima di rispondere alle domande di giornalisti ...

Torino battuto dalla Lazio, Vanoli: "Sono molto arrabbiato per un motivo"

(corrieredellosport.it)

Visibilmente amareggiato, Paolo Vanoli ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta casalinga del Torino contro la Lazio (2-3): "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dalla voglia di ...

"Vanoli, tira dritto! Toro da Europa. Njie mi ha colpito": Fuser esclusivo

(tuttosport.com)

Vanoli, infatti, sta facendo un ottimo lavoro e non bisogna scoraggiarsi per le ultime due sconfitte. L’ottimo lavoro che sta facendo al Torino è ... mi ha colpito molto Njie: non lo conoscevo ...

Torino, Vanoli: 'Zapata gran perdita, diamo di più'

(ansa.it)

Video Torino Vanoli Video Torino Vanoli

"Ho sentito Zapata, prima dell'operazione aveva un po' di ansia, ma è andato tutto bene: perdiamo un grande giocatore, adesso dobbiamo dare tutti di più ed essere ancora più determinati": così il ...