Spettacoli, musica e feste in maschera: Halloween in Bergamasca

Spettacoli, serate musicali e feste in maschera: sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per Halloween. In programma ci sono proposte per tutte le età, tante occasioni per divertirsi e stare in compagnia nella notte più paurosa dell'anno. In tanti locali, inoltre, si possono gustare piatti a base di zucca, a cui è dedicata una sagra in corso al Piazzale degli Alpini a Bergamo. Ecco gli appuntamenti organizzati giovedì 31 ottobre. BERGAMO Al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà "OktoBERGfest", evento che trae ispirazione dalla più celebre festa popolare del mondo e ne consacra l'incontro con la tradizione Bergamasca. Si potranno trovare birre bavaresi e bergamasche – cucina tradizionale – party – show – live music.

Musica, spettacoli e sfilata delle maschere: torna la festa di Halloween in centro storico

(grossetonotizie.com)

Massa Marittima (Grosseto). Torna la grande festa di Halloween a Massa Marittima giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 24, nel centro storico e alla Torre del Candeliere, con allestimenti a tema nelle ...

Halloween a Cervia: quattro giorni di musica, animazione e spettacoli per tutte le età

(ravennanotizie.it)

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre il centro di Cervia si trasforma per festeggiare Halloween con quattro giorni di eventi, tra musica, ...

"El dia de los muertos!”: festa in maschera, sfilata e giochi a tema a Villa Filippina il giorno dei morti

(palermotoday.it)

Sabato 2 novembre al Parco Villa Filippina festa in maschera per celebrare “El dia de los muertos!”. Dalle 11 alle 13, in programma giochi a tema, musica dal vivo, spettacoli di giocoleria e una ...

Savignano, il 31 ottobre torna Halloween on the road

(corriereromagna.it)

Giovedì 31 ottobre Savignano festeggia Halloween on the road. Tutti gli eventi della festa in maschera, a cura di cooperativa Koinè e Comune di ...