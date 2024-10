Spagna: bilancio sale a 92 vittime in regione Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Madrid (Spagna), 30 ott. (LaPresse) – Il bilancio delle vittime per le piogge torrenziali che hanno colpito la Spagna è salito a 92 nella regione di Valencia. Lo si apprende dal Centro di Coordinamento delle Emergenze, Cecopi che specifica come il bilancio sia ancora provvisorio, ed elaborato sulla base delle informazioni ricevute dalle diverse forze e organismi di sicurezza e di emergenza. Lapresse.it - Spagna: bilancio sale a 92 vittime in regione Valencia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Madrid (), 30 ott. (LaPresse) – Ildelleper le piogge torrenziali che hanno colpito laè salito a 92 nelladi. Lo si apprende dal Centro di Coordinamento delle Emergenze, Cecopi che specifica come ilsia ancora provvisorio, ed elaborato sulla base delle informazioni ricevute dalle diverse forze e organismi di sicurezza e di emergenza.

