Bergamonews.it - Sostenibilità, la sfida cruciale per la competitività delle imprese e dei territori

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. L’attenzione allapremia lee sarà un impegno sempre più importante alla luce della direttiva europea che dal 1° gennaio 2026 rende obbligatorio il bilancio dianche per lenon quotate che, però, superino due limiti fra 50 milioni di ricavi, 25 milioni di attivo e 250 dipendenti. Dal 2027, invece, toccherà anche alle piccole e mediequotate in Borsa. E, a cascata, anche le PMI non obbligate dalla normativa saranno coinvolte in questo processo, perché lungo tutta la filiera sarà chiesto di dimostrare il rispetto di determinati criteri di. L’accelerazione verso un’economia più a misura d’uomo, che punti sulla, è stata fotografata alla prima edizione della BNC ESG Conference.