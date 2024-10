Sciopero di 24 ore dei trasporti senza fasce di garanzia: a rischio bus, tram e vaporetti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trasporto pubblico locale a rischio a Venezia. Come comunica Avm/Actv, alcune sigle sindacali hanno aderito allo Sciopero di 24 ore senza rispetto delle fasce di garanzia per venerdì 8 novembre. L'agitazione potrà interessare il personale di trasporto di navigazione, tranviario e automobilistico Veneziatoday.it - Sciopero di 24 ore dei trasporti senza fasce di garanzia: a rischio bus, tram e vaporetti Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trasporto pubblico locale aa Venezia. Come comunica Avm/Actv, alcune sigle sindacali hanno aderito allodi 24 orerispetto dellediper venerdì 8 novembre. L'agitazione potrà interessare il personale di trasporto di navigazione, tranviario e automobilistico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:8 novembre, stopdi 24senza fascia di garanzia: cosa succede a bus e metro; In arrivo a Milano un maxidei mezzi senza orari;di bus e metro a Roma. L’8 novembre stop nazionale;di 24deisenza fasce di garanzia: a rischio bus, tram e vaporetti;Roma, oggi 28 ottobre a rischio bus e metro per 24di 24del trasporto pubblico locale: cosa cambia per chi si sposta con Gtt; Leggi >>>

Sciopero 8 novembre, stop trasporti di 24 ore senza fascia di garanzia: cosa succede a bus e metro

(ilmessaggero.it)

Si prospetta un venerdì 'nero' sul fronte del trasporto pubblico locale, il prossimo 8 novembre, a causa dello sciopero nazionale del settore che per la prima volta dopo quasi 20 ...

Sciopero trasporti 8 novembre: mezzi di trasporto pubblico locale pronti allo stop di 24 ore

(meteo.it)

Cosa prevede lo sciopero dei trasporti indetto per l'8 novembre 2024? Ecco tutte le news e soprattutto la particolarità di questo stop ...

Sciopero bus e metro 8 novembre, stop di 24 ore senza fascia di garanzia: non accadeva dal 2005

(msn.com)

Ennesimo sciopero nel giro di poche settimane, ennesima giornata in cui i cittadini saranno costretti a trovare soluzioni per muoversi. Si prospetta, dunque, un venerdì «nero» ...

Sciopero dei trasporti per l’8 novembre: “Nessuna fascia di garanzia”

(newsmondo.it)

L'8 novembre 2024 è previsto uno sciopero dei trasporti di 24 ore senza fasce di garanzia: a rischio bus, metro e tram in tutta Italia.