Sanità Capolei FI | Lavoriamo per garantire cure odontoiatriche anche ai cittadini meno abbienti

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – “Moltinel Lazio versano in condizioni di vulnerabilità economica tali da non permettere loro di accedere alle. Per questo da tempo sto lavorando con professionisti del settore per individuare soluzioni concrete, da proporre alla maggioranza di centrodestra, volte a favorire un contenimento dei costi delle prestazioni”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio, Fabio. “Oggi la prevenzione e lein questo ambito sono in larga parte appannaggio del settore privato – prosegue Capolie – e iche si rivolgono al dentista o all’ortodontista sono in costante diminuzione. I motivi alla base della rinuncia alle visite e ai trattamenti odontoiatrici sono nella maggior parte dei casi di natura economica.