Rinascita italo-libica | Meloni a Tripoli per rilanciare cooperazione e sviluppo

rilanciare la cooperazione economica, collaborare nella gestione dei migranti e nell'attuazione del Piano Mattei. Questi gli obiettivi della missione a Tripoli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che partecipa al business forum italo-libico. L`evento torna a svolgersi in Libia dopo oltre 10 anni e coincide con la quarta visita della premier nel Paese.La missione della premier segna un momento cruciale per le relazioni tra Italia e Libia, con obiettivi chiari e ambiziosi volti a rilanciare la cooperazione economica, gestire il fenomeno migratorio e attuare il Piano Mattei. Questo incontro, rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami tra i due paesi.

Meloni in Libia: 'Intensificare gli sforzi sui migranti'

L'Italia sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite per il rilancio di un processo politico che porti alla riunificazione di tutte le istituzioni libiche. E al governo di unità nazionale, quello che ha ...

Giorgia Meloni a Tripoli: "Il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è recata a Tripoli ...

Giorgia Meloni a Tripoli per il business forum italo-libico

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata a Tripoli per partecipare al business forum italo-libico, il primo ad avere luogo in Libia dopo oltre dieci anni. #politica #italia #esteri #li ...

Giorgia Meloni torna in Libia

La premier italiana parteciperà al forum economico Libia-Italia. Prevista la firma di un'altra batteria di accordi economici. A Tripoli anche 150 aziende italiane ...