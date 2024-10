RFI, Napoli-Bari: avviati gli scavi per sette gallerie naturali nel beneventano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli – Bari, che rientra tra le opere strategiche del Gruppo FS. Sul lotto Telese – Vitulano sono stati avviati tutti i 16 fronti di scavo delle sette gallerie naturali e delle relative finestre di emergenza. Le gallerie, la cui lunghezza va dai 150 metri agli oltre 2 chilometri, saranno realizzate a canna singola con doppio binario. I lavori sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese Scarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione della nuova linea AV/AC, che rientra tra le opere strategiche del Gruppo FS. Sul lotto Telese – Vitulano sono statitutti i 16 fronti di scavo dellee delle relative finestre di emergenza. Le, la cui lunghezza va dai 150 metri agli oltre 2 chilometri, saranno realizzate a canna singola con doppio binario. I lavori sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese Scarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: sulla linea AV/ACi fronti di scavo di sette gallerie naturali; Linea AV/AC, avviato lo scavo di sette gallerie naturali; Proseguono i lavori per la linea alta capacità trai cantieri per le gallerie tra Telese e Vitulano;-Webuild, scavo iperbarico per galleria linea Av; Alta velocità sulla, la svolta: all’opera due talpe. Ecco come funzionano i lavori;i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria San Nicola di Melfi-Potenza; Leggi >>>

RFI, Linea AV/AC Napoli–Bari: Avviati i fronti di scavo di sette gallerie naturali

(irpinia24.it)

Sul lotto Telese – Vitulano sono stati avviati tutti i 16 fronti di scavo delle sette gallerie naturali e delle relative finestre di emergenza. Le gallerie, la cui lunghezza va dai 150 metri agli ...

Linea AV/AC Napoli-Bari, avviato lo scavo di sette gallerie naturali

(fsnews.it)

A portare avanti i lavori il Consorzio Telese Scarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) a cui Rete Ferroviaria Italiana ha affidato l’appalto sotto la ...

RFI: sulla linea AV/AC Napoli – Bari: avviati i fronti di scavo di sette gallerie naturali

(ferpress.it)

(FERPRESS) – Roma, 30 OTT – Continua l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli – Bari, che rientra tra le opere strategiche del Gruppo FS.

Proseguono i lavori per la linea alta capacità tra Napoli e Bari: avviati i cantieri per le gallerie tra Telese e Vitulano

(baritoday.it)

I cantieri sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese Scarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimen ...