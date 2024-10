Dilei.it - Queer, le prime audaci immagini del film di Luca Guadagnino con Daniel Craig

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)diè uno deipiù attesi del momento. Il regista italiano è ormai celebre in tutto il mondo e celebrato da critica e pubblico. Si ritrova nella fase migliore della sua carriera e, senza dubbio, sta capitalizzando le opportunità che si è guadagnato. Un’agenda fitta di impegni, da qui ai prossimi anni, dando forma a numerosi progetti. Basti pensare al progetto già assegnatosi di un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis. Di certostarà pensando al suo Patrick Bateman (non sarebbe da escludere il ruolo della vita per Timothee Chalamet), ma intanto A24 ha diffuso il primo trailer di. Lesono ovunque, così come i commenti entusiasti perfoto e trailer Si è fatto attendere ma alla fine è giunto. Il trailer diè qui ed è tutto ciò che i fan disi aspettavano.