"Con ulteriori 187 milioni è stato rifinanziato il quinto bando della legge 338/2000 per la realizzazione di strutture universitarie. Sarà così possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria e ammettere a cofinanziamento statale nuovi alloggi per gli studenti": lo scrive in una nota il Mur. L'articolo Posti letto per universitari, dal Mur 187 milioni di euro. Per gli studenti non basta: "Sono 830.000 gli studenti fuorisede"

Università, dai beni confiscati alla criminalità più posti letto agli studenti

Tra le misure del Mur anche la proroga di un anno del Cun e quella di due quadrimestri dell'abilitazione scientifica nazionale (Asn)

Università, beni confiscati alla criminalità saranno usati come posti letto per studenti

Università, uso dei beni confiscati alla criminalità, per la creazione di nuovi posti letto per gli studenti.

COLLEGIO MERITO, EPPUR SI MUOVE: 400 POSTI NEL 2025

L'AQUILA – Finalmente qualcosa si muove, per rendere realtà il collegio di merito Ferrante d'Aragona, che deve mettere a disposizione di studenti "meritevoli", ben 150 alloggi e 400 posti letto gratuiti

Alloggi universitari, doppia mossa per rispettare i tempi dettati dal Pnrr

All'inclusione dei beni confiscati alla criminalità nella lista dei possibili studentati si aggiunge la trattativa con la Ue sui vincoli da allentare