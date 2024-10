“Piena di grazia” e “L’era d’oro”: Palmi e Palermo in due opere prime tutte al femminile (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Sud è stato protagonista di due opere prime al femminile alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città , manifestazione autonoma e parallela al festival dedicata ai ragazzi che si è conclusa nei giorni scorsi. Le registe romane Andree Lucini e Camilla Iannetti hanno proposto i loro documentari “Piena di grazia” e “L’era d’oro” . Il primo lavoro, tra le proiezioni della sezione Feedpress.me - “Piena di grazia” e “L’era d’oro”: Palmi e Palermo in due opere prime tutte al femminile Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Sud è stato protagonista di duealalla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città , manifestazione autonoma e parallela al festival dedicata ai ragazzi che si è conclusa nei giorni scorsi. Le registe romane Andree Lucini e Camilla Iannetti hanno proposto i loro documentari “di” e “” . Il primo lavoro, tra le proiezioni della sezione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Piena di grazia” e “L’era d’oro”: Palmi e Palermo in due opere prime tut; Piena di grazia: La Varia, tra sacro e profano – Intervista esclusiva alla regista Andree Lucini; L’era d’oro, il mondo nascosto dentro Lucy – Intervista esclusiva alla regista Camilla Iannetti; La storia d'amore di Beppe Menegatti e Carla Fracci: "Era piena di grazia, la sua mancanza mi addolora"; La seconda via: Su Rai 5, un film che affronta un viaggio oltre la guerra sul fronte russo; 8 dicembre, l'Immacolata Concezione: ecco le cose da sapere. Cos'è e le origini della festa; Leggi >>>

“Piena di grazia” e “L’era d’oro”: Palmi e Palermo in due opere prime tutte al femminile

(gazzettadelsud.it)

Il Sud è stato protagonista di due opere prime al femminile alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città, manifestazione autonoma e parallela al festival dedicata ai ragazzi che si è conclusa ...

TRAMA PIENA DI GRAZIA

(comingsoon.it)

Piena di Grazia, il documentario diretto da Andree Lucini, ci porta a Palmi in Calabria dove vivono Nicole, Giada e Mariateresa, tre ragazzine di undici anni con un sogno in comune: essere scelte ...

L'Era d'Oro

(comingsoon.it)

L'Era d’Oro, il documentario diretto da Camilla Iannetti, segue la storia di Lucy, una ragazza originaria di Palermo che vive da cinque anni a Hull, una piccola città inglese nell'East Yorkshire.

I cinquantini dell'era d'oro: 6 modelli che (ancora) tutti sognano

(insella.it)

Oggi l'entusiasmo per i cinquantini si è spento, ma una volta, negli anni '60 e '70 e anche 80 era alle stelle. Chi vi scrive non può ricordaselo, non ero ancora nato e non ero neanche nei pensieri ...