Ilnapolista.it - Pagelle – Serata orribile per gli esteti ariafrittisti, il Napoli fa godere col 38% di possesso palla

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi Milan-0-2, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. Mamma mia! Cheper gliin azzurro (dopo il Lecce si sono appalesati con aggettivi e verbi decisamente esagerati nel loro anti-contismo): al 45’ il risultato al Meazza è zero a due e il Napule facon appena il 38 per cento didella pelota. In più, la porta del giovane Meret resta immacolata. Tolta la rete annullata al triste madrileno, il nostro portierone si esibisce tre volte in modo decisivo: la respinta su Chukwueze al 19’; l’uscita salvifica dopo quer pasticciaccio brutto tra il Corazziere Sabaudo e Billy the Kilt al 27’; la deviazione del tiro del panchinaro lusitano all’83’. L’unica imperfezione sono quei rilanci errati nella malefica impostazione dal basso – 7 DI LORENZO.