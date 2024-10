Spazionapoli.it - Napoli, doppia cessione a gennaio? Con l’offerta giusta possono lasciare il club

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilpotrebbe valutare una: condue calciatori rischiano diilnei prossimi mesi Antonio Conte ha saputo revitalizzare la rosa del, che dopo 10 giornate è in testa alla classifica di Serie A con 25 punti, solamente 1 in meno rispetto a quelli ottenuti da Luciano Spalletti nell’anno dello Scudetto. Un ruolino di marcia impressionante, che deve, però, far rimanere la squadra con i piedi per terra perché il percorso sarà ancora lunghissimo. Sono ancora troppi i mesi che distanziano gli azzurri dal sogno del quarto titolo. Ben 28 le partite ancora da giocare, con 84 punti in palio. Sono un’infinità e questo il tecnico leccese lo sa. Bisogna, però, trarre anche tutti gli aspetti positivi del caso, come il riscatto di alcuni giocatori che sono tornati a performare come due anni fa.