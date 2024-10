Napoli, cinque difensori nel mirino: da Kiwior a Sergio Ramos (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kiss Napoli svela i nomi dei centrali seguiti dalla dirigenza azzurra per il mercato di gennaio Il Napoli guarda al mercato dei difensori centrali. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato durante “Radio Goal” i cinque profili monitorati dalla dirigenza azzurra. I nomi sul taccuino di Manna “Dragusin resta sempre una pista concreta“, rivela De Maggio. Ma il responsabile dell’area tecnica azzurra sta seguendo con particolare attenzione anche Jakub Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal che sta trovando poco spazio con i Gunners. Non solo giovani nel mirino del Napoli. La società valuta anche profili di esperienza internazionale come Simon Kjaer del Milan. Ma la vera bomba di mercato lanciata da De Maggio riguarda Sergio Ramos, suggestione che secondo il giornalista “non dev’essere esclusa“. Tra i profili seguiti spicca anche Stefan De Vrij. Napolipiu.com - Napoli, cinque difensori nel mirino: da Kiwior a Sergio Ramos Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kisssvela i nomi dei centrali seguiti dalla dirigenza azzurra per il mercato di gennaio Ilguarda al mercato deicentrali. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss, ha svelato durante “Radio Goal” iprofili monitorati dalla dirigenza azzurra. I nomi sul taccuino di Manna “Dragusin resta sempre una pista concreta“, rivela De Maggio. Ma il responsabile dell’area tecnica azzurra sta seguendo con particolare attenzione anche Jakub, difensore polacco dell’Arsenal che sta trovando poco spazio con i Gunners. Non solo giovani neldel. La società valuta anche profili di esperienza internazionale come Simon Kjaer del Milan. Ma la vera bomba di mercato lanciata da De Maggio riguarda, suggestione che secondo il giornalista “non dev’essere esclusa“. Tra i profili seguiti spicca anche Stefan De Vrij.

