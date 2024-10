Migranti, il governo accelera sul decreto Paesi sicuri: diventa un emendamento al decreto Flussi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il decreto legge sui Paesi sicuri diventa un emendamento al Ddl lavoratori stranieri, il così detto decreto Flussi, all’esame della Camera dei deputati. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha calendarizzato l’esame in aula per il 21 novembre. “Dopo aver ovviamente avvisato tutte le parti interessate, abbiamo preferito rinunciare alla conversione del decreto legge Paesi sicuri in Senato e presentare al decreto Flussi, in esame alla Camera, un emendamento in cui confluiscono i contenuti del decreto stesso”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. “La decisione non vuole assolutamente ledere le prerogative parlamentari, ma essendo i due provvedimenti affini per materia e strettamente connessi tra di loro – ha sottolineato il ministro – riteniamo per questo opportuno che vengano esaminati insieme”. Secoloditalia.it - Migranti, il governo accelera sul decreto Paesi sicuri: diventa un emendamento al decreto Flussi Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Illegge suiunal Ddl lavoratori stranieri, il così detto, all’esame della Camera dei deputati. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha calendarizzato l’esame in aula per il 21 novembre. “Dopo aver ovviamente avvisato tutte le parti interessate, abbiamo preferito rinunciare alla conversione delleggein Senato e presentare al, in esame alla Camera, unin cui confluiscono i contenuti delstesso”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. “La decisione non vuole assolutamente ledere le prerogative parlamentari, ma essendo i due provvedimenti affini per materia e strettamente connessi tra di loro – ha sottolineato il ministro – riteniamo per questo opportuno che vengano esaminati insieme”.

Migranti, decreto Paesi sicuri diventa emendamento al dl Flussi: è polemica

Il dossier migranti continua a far discutere. Il decreto Paesi sicuri verrà trasformato dal governo in un emendamento al dl Flussi, che andrà all'esame ...

Migranti e Paesi sicuri: perché i giudici hanno rinviato il decreto del governo alla Corte Ue

Il rinvio deciso dal tribunale di Bologna segue un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh. Il paradosso della Germania nazista e l'ira del centrodestra ...

Migranti, dl Paesi sicuri rinviato alla Corte di giustizia europea: cosa succede ora

Ieri il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte Ue il decreto sui Paesi sicuri, con cui il governo punta a blindare il piano Albania ...

Migranti, guerra di ricorsi tra governo e magistrati. E il decreto è già cambiato

A palazzo Chigi, come al Viminale, la parola chiave di ieri era una sola: ricorsi. Più che storici per la data iconografica per l’esecutivo, si tratta però di ricorsi ...