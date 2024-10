Migliaia pensionati Cgil in piazza a Milano contro Manovra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Migliaia di pensionati dello Spi Cgil - almeno cinquemila secondo gli organizzatori - hanno manifestato questa a mattina in piazza San Babila in centro a Milano contro la Manovra di bilancio che "penalizza, tra le altre cose, anche le pensioni". Una protesta non solo per la politica del Governo Meloni sulle pensioni e che rientra nell'ambito della mobilitazione nazionale del primo sindacato italiano. "Chiediamo la piena rivalutazione delle pensioni e il mantenimento del loro potere d'acquisto, una sanità pubblica di qualità , accessibile e universale, n fisco equo che non discrimini i pensionati e il finanziamento della Legge sulla Non Autosufficienza", ha detto Daniele Gazzoli, segretario generale dello Spi Cgil Lombardia. Le iniziative regionali, in base a una calendarizzazione nazionale, sono cominciate lunedì settimana e si chiuderanno, per ora, domani tra Torino, Genova e Firenze. Quotidiano.net - Migliaia pensionati Cgil in piazza a Milano contro Manovra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)didello Spi- almeno cinquemila secondo gli organizzatori - hanno manifestato questa a mattina inSan Babila in centro aladi bilancio che "penalizza, tra le altre cose, anche le pensioni". Una protesta non solo per la politica del Governo Meloni sulle pensioni e che rientra nell'ambito della mobilitazione nazionale del primo sindacato italiano. "Chiediamo la piena rivalutazione delle pensioni e il mantenimento del loro potere d'acquisto, una sanità pubblica di qualità , accessibile e universale, n fisco equo che non discrimini ie il finanziamento della Legge sulla Non Autosufficienza", ha detto Daniele Gazzoli, segretario generale dello SpiLombardia. Le iniziative regionali, in base a una calendarizzazione nazionale, sono cominciate lunedì settimana e si chiuderanno, per ora, domani tra Torino, Genova e Firenze.

Migliaia pensionati Cgil in piazza a Milano contro Manovra

Migliaia di pensionati dello Spi Cgil - almeno cinquemila secondo gli organizzatori - hanno manifestato questa a mattina in piazza San Babila in centro a Milano contro la manovra di bilancio che "pena ...

La protesta dei pensionati in piazza Cavour: «Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha»

PADOVA - Un migliaio circa i pensionati dello Spi Cgil che, ieri mattina, martedì 29 ottobre, si sono dati appuntamento in piazza Cavour per la manifestazione regionale caratterizzata ...

I pensionati della Cgil in piazza a Milano contro la manovra

"Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha" è lo slogan della manifestazione in piazza san Babila, che definisce inadeguata la legge di bilancio ...

Cgil, pensionati calabresi in piazza a Catanzaro contro la Manovra: "Tre euro al mese non sono una rivalutazione, ma un'elemosina"

Catanzaro - Sono scesi in piazza anche a Catanzaro i pensionati calabresi della Cgil per una manifestazione di protesta contro l'annunciata rivalutazione di 3 euro al mese delle pensioni minime conten ...