Medvedev-Popyrin oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Daniilse la vedrà contro Alexeynel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento indoor. Dopo aver rinunciato al torneo di Vienna per curare i malanni alla spalla, il russo si presenta nella capitale francese per mettere nelle gambe qualche partita prima di trasferirsi a Torino per le ATP Finals. Seguendo il ranking, resta uno dei primi favoriti per il titolo di, ma c’è il debutto non è esattamente dei più semplici contro unche negli ultimi mesi ha fatto un enorme step in avanti a livello di prestazioni e risultati. L’australiano ieri ha sconfitto in due set Matteo Berrettini e inizia a intravedere la top-20. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMIe Popryin scenderanno in campo, mercoledì 30 ottobre alle ore 11:00 sul Center Court.