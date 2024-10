Mattarella, su immigrati e il lavoro paure irrazionali e fobie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Il lavoro è possente strumento di integrazione e penso ai tanti immigrati e alle necessità del mondo produttivo. Le imprese possono recare consistenza su questo terreno, spesso preda di paure irrazionali se non di eccitate fobie". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i Cavalieri e gli Alfieri del lavoro. Quotidiano.net - Mattarella, su immigrati e il lavoro paure irrazionali e fobie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ilè possente strumento di integrazione e penso ai tantie alle necessità del mondo produttivo. Le imprese possono recare consistenza su questo terreno, spesso preda dise non di eccitate". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale i Cavalieri e gli Alfieri del

Mattarella: 'Sfruttamento spietato immigrati è inconciliabile con nostra civiltà' 17 ottobre 2024 Molti immigrati, sono 'sovente esposti a uno sfruttamento spietato, inconciliabile con la nostra civil ...

Esistono "sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà. Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale. (ANSA) ...