L'orso che ha aggredito il fungaiolo resta senza identità. Ed è salvo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’orso che ha aggredito il fungaiolo nei boschi di Bleggio Superiore resta senza identità poiché i laboratori della Fondazione Edmund Mach hanno comunicato che le analisi genetiche sui reperti raccolti nel luogo del contatto fisico avvenuto lo scorso 19 ottobre non hanno prodotto risultati Trentotoday.it - L'orso che ha aggredito il fungaiolo resta senza identità. Ed è salvo Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’che hailnei boschi di Bleggio Superiorepoiché i laboratori della Fondazione Edmund Mach hanno comunicato che le analisi genetiche sui reperti raccolti nel luogo del contatto fisico avvenuto lo sc19 ottobre non hanno prodotto risultati

L'appello del fungaiolo aggredito da un orso in Trentino: "Ho avuto paura ma non uccidetelo, voleva solo difendersi"

La vicenda Sabato Andrea, operaio comunale di Bleggio Superiore (Trento) era andato a raccogliere funghi nel bosco quando, verso le 17 vicino a una strada sterrata è stato sorpreso dall'animale. "Non ...

Parla il fungaiolo “aggredito” dall’orso in Trentino: “non va abbattuto, si è solo difeso”

Parla l'uomo ferito dall'orso, sostenendo che l'animale non l'abbia aggredito ma si sia solo difeso: per questo non va abbattuto.

Aggredito da un orso in Trentino, il 33enne: “Non va abbattuto, servono più controlli”

Sabato 19 ottobre un 33enne è rimasto lievemente ferito dopo aver incontrato un orso nei boschi di Bleggio Superiore, in località Rango (Trentino), mentre cercava funghi. “Hanno annunciato che verrà u ...

Aggredito dall'orso in Trentino dice: "Quell'animale non va abbattuto"

Nonostante le ferite alla schiena, i graffi, la camicia squarciata e la tremenda paura, Andrea, il malcapitato 33enne, aggredito sabato 19 ottobre da un orso a Bleggio Superiore (Tn), nelle valli Giud ...