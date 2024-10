L'Inter riparte: doppio Frattesi e Lautaro, 3 gol all'Empoli. Inzaghi nella scia del Napoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La doppietta di Frattesi e il gol di Lautaro Martinez lanciano l'Inter che segna tre volte nella ripresa e stende l'Empoli al Castellani. Gara segnata dall'espulsione di Goglichidze che penalizza i toscani, ancora a secco di reti nelle cinque partite Interne disputate in stagione. Per i nerazzurri tre punti pesanti che tornano a ridurre il gap con il Napoli capolista adesso distante 4 lunghezze. Due cambi per D'Aversa rispetto a Parma: titolari Cacace e Maleh al posto di Pezzella e Grassi. Davanti Fazzini e Solbakken a sostegno di Colombo. Anche Simone Inzaghi non esagera con il turnover e conferma la coppia d'attacco Thuram-Lautaro Martinez. In mediana spazio per Frattesi e Darmian, in difesa c'e' Bisseck. Liberoquotidiano.it - L'Inter riparte: doppio Frattesi e Lautaro, 3 gol all'Empoli. Inzaghi nella scia del Napoli Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La doppietta die il gol diMartinez lanciano l'che segna tre volteripresa e stende l'al Castellani. Gara segnata dall'espulsione di Goglichidze che penalizza i toscani, ancora a secco di reti nelle cinque partitene disputate in stagione. Per i nerazzurri tre punti pesanti che tornano a ridurre il gap con ilcapolista adesso distante 4 lunghezze. Due cambi per D'Aversa rispetto a Parma: titolari Cacace e Maleh al posto di Pezzella e Grassi. Davanti Fazzini e Solbakken a sostegno di Colombo. Anche Simonenon esagera con il turnover e conferma la coppia d'attacco Thuram-Martinez. In mediana spazio pere Darmian, in difesa c'e' Bisseck.

Doppio Frattesi e Lautaro, tutto nella ripresa: 3-0 dell'Inter sull'Empoli in dieci

L’Inter risponde al Napoli capolista: doppio Frattesi e Lautaro, Empoli KO e vetta di nuovo a -4

L'Empoli, in dieci, però si riorganizza e imbavaglia un'Inter tutt'altro che arrembante e che non troverà più la via della porta di un gran Vasquez – paratona su Bastoni a inizio match – con uno 0-0 ...

Inter solo nella ripresa contro l’Empoli: doppio Frattesi dopo l’espulsione di Goglichidze

L’Inter risponde autorevolmente allo scatto del Napoli vincendo in trasferta a Empoli e riportandosi a-4 dalla capolista ...

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...