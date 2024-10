Donnaup.it - Limone e sale: ecco la soluzione per sconfiggere un problema che assilla un po’ tutti!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)sono un’accoppiata vincente, soprattutto se usati in cucina per insaporire il pesce o le cotolette impanate! Ma forse non conoscete un uso alternativo che vi tornerà assai utile con questi primi freddi. Il clima umido autunnale e le temperature meno miti favoriscono, infatti, l’insorgere di alcune patologie fastidiose: l’emicrania, tra tutte, è sicuramente la più diffusa. Così, pratiche quotidiane come uscire, lavorare, cucinare e riassettare casa diventano via via sempre più difficoltose, fino a costringere al riposo pur di riuscire ail mal di testa definitivamente., allora, che arriva in soccorso questa combinazione portentosa; mescolati insieme,rappresentano lafinale per debellare quella terribile morsa alle meningi.