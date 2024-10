Lady Sánchez accusata di altri reati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla moglie del leader spagnolo sono stati contestati due ulteriori capi d’imputazione. Sospettato di molestie l’ex portavoce del movimento di sinistra che sostiene il governo. Laverita.info - Lady Sánchez accusata di altri reati Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla moglie del leader spagnolo sono stati contestati due ulteriori capi d’imputazione. Sospettato di molestie l’ex portavoce del movimento di sinistra che sostiene il governo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spagna, Sánchez valuta le dimissioni dopo le accuse di corruzione a sua moglie; Spagna, la first lady Begoña Gómez è indagata per corruzione. Sánchez: valuto se lasciare; Indagata la moglie di Sanchez, ipotesi dimissioni del premier spagnolo; Terremoto in Spagna, il premier Pedro Sanchez valuta le dimissioni. La moglie Begona Gomez indagata per corruzione; Il premier di Spagna Pedro Sánchez valuta le dimissioni dopo l’inchiesta contro la moglie Begoña Gómez; Leggi >>>