Ladri svaligiano un appartamento poi picchiano e uccidono il cane | orrore a Viterbo

Una tragedia a Viterbo: il caso di un furto domestico si trasforma in un atto di violenza contro degli animali indifesi. I proprietari di una casa in via dei Giardini sono rientrati nella loro abitazione ieri mattina solo per fare una scoperta agghiacciante. Non solo la casa era stata svaligiata, ma uno dei loro due cani, uno Yorkshire terrier, era stato ucciso brutalmente, mentre l'altro, un meticcio, aveva subito percosse ma è riuscito a sopravvivere. Il piccolo Yorkshire sembra aver attirato l'attenzione dei Ladri con il suo abbaiare, tentando forse di proteggere la sua casa e il suo territorio. Purtroppo, questo gesto di coraggio ha scatenato la furia dei rapinatori, che non hanno esitato a usare la violenza per zittirlo. La coppia è ora sotto shock, ancora incredula di fronte a un gesto di tale crudeltà.

