Biccy.it - La povertà di Lorenzo Spolverato messa in dubbio da Iago Garcia: il commento di Alfonso Signorini

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)al Grande Fratello ha confessato di aver avuto un’infanzia difficile vissuta in periferia fra amicizie sbagliate e. Nel video confessione il gieffino ha parlato addirittura di mancanza di cibo. “Io arrivo dalla vera strada” / “non c’erano soldi e dovevamo adattarci” / “i miei da piccolo facevano diversi lavori” / “non c’era così tanto cibo mangiavamo pane con i pomodori” / “mangiavamo il mangiare dei poveri tipo uova strapazzate” / “, mancanza di denaro” / “ Frasi che sono state messe indain un secondo momento che ha sostenuto che in Italia nessuno può davvero patire la fame perché esiste la Caritas, l’assistenzialismo e le associazioni che portano il cibo ai più bisognosi. “Per vedere persone che patiscono la fame basta andare un po’ più a nord, in Ucraina, oppure più a sud, in Africa“.