Kvaratskhelia, nodo rinnovo: l'agente chiede una commissione per averlo portato a Napoli (Di Marzio)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nelle ultime ore l’entourage disi è incontrato con Manna, e sono previsti nuovi incontri per il. Intanto, vi sono stati dei segnali incoraggianti per avvicinare le parti e trovare quindi una sintesi. Il giocatoreuna 8 milioni di euro, con ilche di fatto gli triplicherebbe l’ingaggio attuale. L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Dispiega però che ci sarebbe un problema condel georgianocol: e richieste dell’entourage «Per ildi Kvara, iloffre una base di 5 milioni a salire negli anni, con una cifra che però non andrebbe a superare gli 8 milioni. La richiesta dell’entourage dell’esterno è invece di 5 milioni a salire fino a 8-9 dal terzo o quarto anno.