Napolipiu.com - “Kvaradisiaco!”, l’esultanza social del fratello per il gol di Kvara a San Siro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un momento speciale per la famigliatskhelia: la rete del talento georgiano nella sua centesima presenza in azzurro Un urlo di gioia che attraversa iquello di Torniketskhelia,del campione del Napoli. Mentre Khvicha festeggiava sotto il settore ospiti di Sanil suo gol contro il Milan, su Instagram appariva un post destinato a diventare virale. “oo!“, scrive Tornike accompagnandocon una serie di emoji cariche d’entusiasmo. Un gioco di parole che unisce il cognome del 77 azzurro alla magia del momento, in una serata già di per sé speciale. Il gol contro il Milan non è infatti una rete qualunque per: si tratta di una delle sue più belle marcature con la maglia del Napoli. Il legame tra i fratellitskhelia si conferma ancora una volta fortissimo, con Tornike sempre primo tifoso delle gesta del talentuoso Khvicha.