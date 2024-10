Ilfattoquotidiano.it - Intervento alla prostata, ma medici devono amputargli avambraccio. La denuncia: “Lesioni gravissime”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un 69enne ha perso l’destro a causa della dissecazione dell’aorta avvenuta nella fase preparatoria per un. È tutto avvenuto lo scorso luglio in una clinica di Paderno Dugnano (Monza). L’uomo, che ora è in cura al centro protesi di Budrio (Bologna), ha presentato un esposto in Procura a Monza percolposenei confronti dell’anestesista e di altridella stessa clinica intervenuti successivamente. Dopo aver ricevuto l’anestesia, con somministrazioni di farmaci anche nel braccio destro, l’uomo ha accusato un dolore fortissimo al braccio poi degenerato in ischemia. Portato d’urgenza al San Gerardo di Monza, dopo un tentativo di salvargli il braccio amputandogli tre dita, ihanno dovuto procedere con l’amputazione di tutto l’