Inter-news.it - Inter-Juventus, l’ex Tacconi: «Tanti errori! Io mi sarei incazzato nero»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Difficilmente si smetterà di parlare di, almeno non nel breve periodo. Lo fa anchebiancoStefano, in occasione della presentazione del suo libro. AMICIZIA E RIVALITÀ – Nell’aprile di due anni fa la terribile notizia dell’aneurisma che colpì Stefano, al seguito del quale rimase in coma per un periodo. Poi la ripresa, anche se lenta, che gli ha permesso di apprezzare molto di più la sua vita.portiere dellaha voluto celebrare la propria carriera attraverso un libro – “L’arte di parare” – presentato proprio quest’oggi. Insieme a lui, per l’occasione, anche il collega e amico Walter Zenga. Proprio sulnerazzurro, a pochi giorni daha affermato: «Chi era il più forte tra me e Walter Zenga alla fine? Lui tra i pali e io in uscita, ci può stare».