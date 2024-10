Inondazioni Valenciadiverse le vittime

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 7.00 Leimprovvise che hanno ininvestito la zona di Valencia, nell'Est della Spagna, hanno causato diverse. Le autorità non precisano il numero, ma la violenza delle acque ha intrappolato decine di persone nelle auto e causato danni in tutta la regione autonoma. 7 le persone disperse. Le piogge sono state le più abbondanti in sole 24 ore dall'11 settembre 1966. A Valencia chiuse scuole e parchi,eventi sportivi cancellati. Vicino Malaga deragliato un treno ad alta velocità. Interrotta la tratta Valencia-Madrid.