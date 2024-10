Indagine della polizia locale sulla raccolta differenziata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La raccolta dei rifiuti per strada e dalle isole ecologiche rispetta il criterio di differenziare le diverse tipologie? Alcune segnalazioni giunte al comando della polizia locale di Brindisi indicano Quotidianodipuglia.it - Indagine della polizia locale sulla raccolta differenziata Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladei rifiuti per strada e dalle isole ecologiche rispetta il criterio di differenziare le diverse tipologie? Alcune segnalazioni giunte al comandodi Brindisi indicano

Alcune segnalazioni giunte al comando della polizia locale di Brindisi indicano mezzi della Avr per l’Ambiente (ex Teorema) in cui finirebbe tutto ciò che si trova al momento del passaggio della ...

Due figure chiave del panorama politico di Giugliano in Campania sono al centro di un'inchiesta giudiziaria. Il sindaco Nicola Pirozzi ha annunciato la sua autosospensione dal Partito Democratico, dop ...

Un gruppo clandestino, di cui farebbero parte anche ex appartenenti delle forze dell’ordine, che procacciava illecitamente informazioni da diversi data base ...

La procura di Milano ha trasmesso al pool di Roma gli atti dell'inchiesta milanese sul dossieraggio: in corso indagini su furti di dati sensibili e segreti da banche dati nazionali ai fini di spionagg ...