Il pedagogista Mantegazza: “Il registro elettronico è uno strumento di trasparenza, ma i genitori lo aprano una volta a settimana insieme ai figli” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cinquant'anni fa, l'introduzione dei decreti delegati sanciva l'ingresso di genitori e studenti negli organi collegiali della scuola. L'obiettivo era ambizioso: creare un'alleanza educativa tra famiglia e scuola, a beneficio di tutte le parti coinvolte. L'articolo Il pedagogista Mantegazza: “Il registro elettronico è uno strumento di trasparenza, ma i genitori lo aprano una volta a settimana insieme ai figli” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cinquant'anni fa, l'introduzione dei decreti delegati sanciva l'ingresso die studenti negli organi collegiali della scuola. L'obiettivo era ambizioso: creare un'alleanza educativa tra famiglia e scuola, a beneficio di tutte le parti coinvolte. L'articolo Il: “Ilè unodi, ma ilounaai” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “Un genitore dovrebbe essere per un figlio che va a scuola come la persona che gira le pagine al pianista, ti sto accanto, ma devi suonare tu”; «Diamo valore alla scuola non al voto»; «Niente Internet sotto i 13 anni? Macron ha ragione, ma è difficile»; Se voti, note e assenze arrivano sul telefonino. L’effetto sms in famiglia; Leggi >>>

Cancellazione registro elettronico cattivi pagatori

(facile.it)

Bene, se siete "curiosi" di sapere se il vostro nome fa parte del registro Crif, dovete sapere che è possibile ... una delle filiali della Banca d’Italia a mezzo posta oppure posta elettronica ...

Cambiano i voti sul registro, preside e prof indagati

(ansa.it)

Avrebbero effettuato una serie di accessi illegali al registro elettronico della scuola, per modificare i voti degli studenti: di questo sono accusati la preside e sette professori del liceo ...

Registro elettronico: la firma è un atto pubblico e i voti vanno inseriti subito. Se ho smarrito la password? Alcune indicazioni

(orizzontescuola.it)

Ogni giorno, i docenti devono firmare il registro elettronico per confermare la presenza in classe. Oltre alla firma, devono registrare le assenze degli alunni, inclusi ritardi e uscite anticipate ...

Fatturazione elettronica

(agendadigitale.eu)

Il governo italiano richiede inoltre a tutte le aziende di dotarsi di un Registro delle Fatture Digitali (DRF), che funge da archivio elettronico per tutte le fatture elettroniche inviate e ricevute ...