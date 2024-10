Il killer di Saronno in fuga. Il blitz a Cairate e la pista della Svizzera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Saronno, 30 ottobre 2024 – È caccia all’uomo: si cerca un quarantenne di origine albanese, senza fissa dimora. Sarebbe lui, nella giornata di domenica, ad aver ucciso con due colpi di pistola un senzatetto ucraino in un cortile di via Varese. I carabinieri della compagnia di Saronno e quelli del nucleo operativo di Varese coordinato dal pubblico ministero di Busto Arsizio Francesca Parola hanno identificato anche grazie alle immagini di videosorveglianza l’autore dell’omicidio che si è dato alla fuga subito dopo il delitto. È un episodio su cui c’è ancora qualcosa da chiarire: la certezza i colpi di pistola, tre-quattro, sentiti dai residenti delle case di corte che affacciandosi alla finestra hanno visto un corpo riverso a terra. L’immediato intervento dell’ambulanza e dell’automedica non è servito perché il quarantaseienne è stato freddato da due colpi al torace. Ilgiorno.it - Il killer di Saronno in fuga. Il blitz a Cairate e la pista della Svizzera Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – È caccia all’uomo: si cerca un quarantenne di origine albanese, senza fissa dimora. Sarebbe lui, nella giornata di domenica, ad aver ucciso con due colpi di pistola un senzatetto ucraino in un cortile di via Varese. I carabiniericompagnia die quelli del nucleo operativo di Varese coordinato dal pubblico ministero di Busto Arsizio Francesca Parola hanno identificato anche grazie alle immagini di videosorveglianza l’autore dell’omicidio che si è dato allasubito dopo il delitto. È un episodio su cui c’è ancora qualcosa da chiarire: la certezza i colpi di pistola, tre-quattro, sentiti dai residenti delle case di corte che affacciandosi alla finestra hanno visto un corpo riverso a terra. L’immediato intervento dell’ambulanza e dell’automedica non è servito perché il quarantaseienne è stato freddato da due colpi al torace.

Il killer di Saronno in fuga. Il blitz a Cairate e la pista della Svizzera

Saronno, 30 ottobre 2024 – È caccia all’uomo: si cerca un quarantenne di origine albanese, senza fissa dimora. Sarebbe lui, nella giornata di domenica, ad aver ucciso con due colpi di pistola un senza ...

Si chiamava Vadym l'uomo ucciso a Saronno, il killer è in fuga

Si chiamava Vadym Usatyi ed era nato in Ucraina, l'uomo ucciso domenica sera in un cortile di Saronno. Gli inquirenti che indagano sull'omicidio - i carabinieri di Saronno e la procura di Busto Arsizi ...

Omicidio di via Varese a Saronno: caccia all'uomo, si stringe il cerchio

La ricostruzione del delitto di domenica sera: il blitz dei carabinieri a Cariate e la pista che porta in Svizzera ...

Spara e uccide un uomo durante una lite: killer identificato ma in fuga

Sarebbe stato identificato il killer dell'uomo ucraino di 46 anni, ucciso a colpi di pistola al termine di una lite per futili motivi a Saronno (Varese). Per i carabinieri del Nucleo investigativo di ...