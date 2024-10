Il 4 Novembre a Parma Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Parma si accinge a festeggiare la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, in programma lunedì 4 Novembre. Prefettura, Comune di Parma, Provincia di Parma hanno organizzato una serie di iniziative che culmineranno nelle celebrazioni previste in piazza Duomo.Il 4 Novembre Parmatoday.it - Il 4 Novembre a Parma Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si accinge a festeggiare lae la, in programma lunedì 4. Prefettura, Comune di, Provincia dihanno organizzato una serie di iniziative che culmineranno nelle celebrazioni previste in piazza Duomo.Il 4

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il 4 Novembre a Parma Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate; PARMA-GENOA: INFO PREVENDITA; Juventus-Parma per i tre punti; Parma-Genoa: vendita dei biglietti bloccata ai residenti in Liguria; Facciamo Pace?! La Mostra dei Bambini sulla Guerra a Parma; Calendario Serie A 2024-2025, anticipi e posticipi fino alla 18^ giornata; Leggi >>>

4 Novembre: giornata delle Forze armate e festa dell’Unità Nazionale

(levantenews.it)

L’amministrazione comunale si prepara a celebrare la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell’Unità Nazionale e per il prossimo lunedì 4 novembre ha organizzato una commemorazione a cui la ...

case in affitto in Viale 4 Novembre, Parma

(immobiliare.it)

Ci sono aziende che pensano unicamente ai numeri e al fatturato, e poi c'è Proaziende: la realtà che da quarant'anni ascolta le vostre reali esigenze, impara a conoscervi, pianifica insieme a voi il ...

"Siamo l'Italia", Ministero Difesa lancia spot per il 4 novembre

(msn.com)

La scutigera, o millepiedi, è un abile e velocissimo predatore di insetti solitamente sgraditi come cimici, scarafaggi, formiche, zanzare, falene, tarme e aracnidi. Rappresenta quindi un fattore ...

Parma, la probabile formazione: da Hernani e Bernabé a Man e Bonny, cosa filtra

(informazione.it)

Non vive un grande momento di forma Man nel Parma: Pecchia deve decidere chi schierare sulle fasce tra lui, Mihaila, Almqvist e Cancellieri, sono in quattro per due maglie. Così l’allenatore ne ha par ...