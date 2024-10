Hocus Pocus 3 si farà? Ecco l'opinione del cast sul futuro delle sorelle Sanderson (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le protagoniste del franchise Disney Hocus Pocus si esprime sul terzo capitolo. Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, è intervenuto nell'estate del 2023 sulla possibilità di realizzare il terzo film del franchise disneyano Hocus Pocus, con protagoniste Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. Dopo il successo del primo capitolo nel 1993 diretto da Kenny Ortega, pochi anni fa è stato realizzato il primo sequel, disponibile su Disney+ proprio in occasione di Halloween nel 2022. Ora l'attenzione dei fan è tutta per un eventuale nuovo film. Hocus Pocus 3.0 Lo scorso anno, Bailey aveva dichiarato al New York Times che Hocus Pocus 3 si sarebbe fatto. Sebbene Movieplayer.it - Hocus Pocus 3 si farà? Ecco l'opinione del cast sul futuro delle sorelle Sanderson Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le protagoniste del franchise Disneysi esprime sul terzo capitolo. Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, è intervenuto nell'estate del 2023 sulla possibilità di realizzare il terzo film del franchise disneyano, con protagoniste Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. Dopo il successo del primo capitolo nel 1993 diretto da Kenny Ortega, pochi anni fa è stato realizzato il primo sequel, disponibile su Disney+ proprio in occasione di Halloween nel 2022. Ora l'attenzione dei fan è tutta per un eventuale nuovo film.3.0 Lo scorso anno, Bailey aveva dichiarato al New York Times che3 si sarebbe fatto. Sebbene

Hocus Pocus 3 si farà? Ecco l'opinione del cast sul futuro delle sorelle Sanderson

Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, è intervenuto nell'estate del 2023 sulla possibilità di realizzare il terzo film del franchise disneyano Hocus Pocus, con ...

Hocus Pocus Season 3: Release details, cast and everything we know so far

Hocus Pocus 3 is officially in the works, and fans couldn’t be more excited! Screenwriter Jen D'Angelo recently revealed that Disney is developing the third installment, though the script is still in ...

Will There Be a “Hocus Pocus 3”? What the Cast Has Said About Another Sequel — and What's Next for the Sanderson Sisters!

Some writers have even teased what Hocus Pocus 3 could be about. "I'm hoping that we are able to explore every aspect of these stories and take these characters on a bunch of fun adventures," Hocus ...

