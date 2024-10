Hill su Verstappen: “Non riusciva a tenere dietro Norris e lo ha buttato fuori” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche Damon Hill contro Max Verstappen. Il campione del mondo F1 in Williams nel 1996 ha criticato il pilota Red Bull dopo i 20 secondi di penalità ricevuti per guida pericolosa durante il GP del Messico, poi vinto da Carlos Sainz: “Non ha nemmeno provato a lasciare spazio a Norris. Non ha provato a fare la curva e lo buttato fuori semplicemente perché non riusciva a stargli dietro. Si è comportato un po’ come Dick Dastardly. Ha fatto delle mosse subdole”. Dick Dastardly era un personaggio di Wacky Races, una serie TV degli anni 60?, che vinceva le gare con azioni scorrette nei confronti degli avversari. Hill su Verstappen: “Non riusciva a tenere dietro Norris e lo ha buttato fuori” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche Damoncontro Max. Il campione del mondo F1 in Williams nel 1996 ha criticato il pilota Red Bull dopo i 20 secondi di penalità ricevuti per guida pericolosa durante il GP del Messico, poi vinto da Carlos Sainz: “Non ha nemmeno provato a lasciare spazio a. Non ha provato a fare la curva e losemplicemente perché nona stargli. Si è comportato un po’ come Dick Dastardly. Ha fatto delle mosse subdole”. Dick Dastardly era un personaggio di Wacky Races, una serie TV degli anni 60?, che vinceva le gare con azioni scorrette nei confronti degli avversari.su: “None lo ha” SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La Ferrari vola anche in Messico! Pole da sogno di Sainz, un errore limita Leclerc; LIVE F1, GP Austria 2024 in DIRETTA: incidente tra Norris e Verstappen, Russell ringrazia. Podio che sa di brodino per la Ferrari; Hill su Verstappen: "Non riusciva a tenere dietro Norris e lo ha buttato fuori"; Ordine d’arrivo F1, GP Monaco 2021: Verstappen vince a Montecarlo, Carlos Sainz 2° con la Ferrari. Hamilton 7°; Leggi >>>

Hill prevede un "periodo ansioso" per Max Verstappen

(gpblog.com)

A Baku, non è riuscito a superare la Q1, mentre il suo compagno di squadra aveva il passo per la vittoria. Norris o Verstappen: chi è in una posizione migliore? Nel 1996, Hill si trovò nella posizione ...

Meglio trovarsi dalla parte di Verstappen o da quella di Norris? Damon Hill non ha dubbi

(formulapassion.it)

Max Verstappen non ha mai concluso sul gradino più alto del podio. Una crisi di risultati che è riuscita a sfruttare appieno la McLaren, che oltre a superare i rivali della Red Bull in ...

F1, papà Verstappen: “Persino la Haas è più veloce della Red Bull. Penalità? Max non è amato…”

(gazzetta.it)

Una tensione resa palese da Max e Jos Verstappen ... riuscire a replicare. In un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, Jos è durissimo: “Persino la Haas è stata più veloce della Red Bull in ...

F1. Damon Hill ha le idee chiare su chi vincerà il mondiale: "Lui tutti gli ingredienti giusti"

(automoto.it)

Video Hill Verstappen Video Hill Verstappen

Se molti pensano che il talento del pilota della McLaren non sia ... titolo con Max Verstappen, il campione di Formula 1 della stagione 1996 ha deciso di andare controcorrente. Hill ha infatti ...