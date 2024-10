Tvpertutti.it - GF, Shaila e Lorenzo passione in magazzino. Ma lei non pensava al padre?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La partecipazione al Gran Hermano spagnolo ha acceso latraGatta eSpolverato. La coppia ha mostrato una complicità inaspettata, alimentando curiosità e polemiche tra i fan del reality. Dopo aver lasciato il programma spagnolo, i due gieffini sono rientrati al Grande Fratello, ma l'intensità dei loro momenti intimi non è affatto diminuita. Nelle ultime ore,si sono ritrovati a scambiarsi effusioni nel, finendo per sbattere contro le pareti e lasciandosi andare a dichiarazioni che non sono passate inosservate. La neo-coppia ha mostrato lasenza alcun filtro, isolandosi dagli altri concorrenti e dando libero sfogo alla loro attrazione reciproca. Nel corso del loro momento privato,ha commentato la situazione con una frase che ha attirato l'attenzione: "Qui è un ca**o di casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino.