Ex Ilva, sindacati a Chigi per incontro con governo e commissari: “Salute, lavoro e impianti al centro” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) incontro a palazzo Chigi tra i segretari generali dei sindacati di categoria FIOM-CGIL, UILM, e FIM-CISL, gli esponenti di governo e i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia. Dell’esecutivo, presenti al tavolo delle trattative il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, accompagnato dai ministri del Made in Italy Adolfo Urso, del lavoro Marina Elvira Calderone, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento video. Lapresse.it - Ex Ilva, sindacati a Chigi per incontro con governo e commissari: “Salute, lavoro e impianti al centro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)a palazzotra i segretari generali deidi categoria FIOM-CGIL, UILM, e FIM-CISL, gli esponenti die istraordinari di Acciaierie d’Italia. Dell’esecutivo, presenti al tavolo delle trattative il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, accompagnato dai ministri del Made in Italy Adolfo Urso, delMarina Elvira Calderone, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento video.

