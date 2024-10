Erdogan, 'la Repubblica di Turchia è anche dei curdi' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "La Repubblica è dei turchi ma senza dubbio è anche la Repubblica dei curdi". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mentre da settimane sono in corso tentativi da parte di varie forze politiche per arrivare a un processo di pace tra Ankara e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), da 40 anni in conflitto con lo Stato turco. "Questa è la Repubblica di tutti noi, 85 milioni di cittadini", ha detto il leader turco, in un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp, trasmesso dalla tv di Stato Trt, citando oltre ai curdi anche altre minoranze che compongono la popolazione turca. Quotidiano.net - Erdogan, 'la Repubblica di Turchia è anche dei curdi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Laè dei turchi ma senza dubbio èladei". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip, mentre da settimane sono in corso tentativi da parte di varie forze politiche per arrivare a un processo di pace tra Ankara e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), da 40 anni in conflitto con lo Stato turco. "Questa è ladi tutti noi, 85 milioni di cittadini", ha detto il leader turco, in un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp, trasmesso dalla tv di Stato Trt, citando oltre aialtre minoranze che compongono la popolazione turca.

"La Repubblica è dei turchi ma senza dubbio è anche la Repubblica dei curdi".

