Era il 1974 e in Giappone veniva trasmessa per la prima volta una serie animata su una bambina cresciuta tra le Alpi svizzere. Oggi una mostra a Lugano la celebra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’icona d’infanzia di milioni di persone, Heidi, festeggia 50 anni senza perdere un briciolo del suo fascino. Dal 1974, quando la serie Heidi – Girl of the Alps venne trasmessa per la prima volta in Giappone, la storia della ragazzina che vive tra le Alpi svizzere ha incantato spettatori di ogni età. Oggi, Lugano le dedica una mostra unica: un viaggio nostalgico e coinvolgente nel mondo della bambina più amata dei cartoni, che proietta i visitatori in un’atmosfera Alpina ricca di dettagli e curiosità storiche. Iodonna.it - Era il 1974 e in Giappone veniva trasmessa per la prima volta una serie animata su una bambina cresciuta tra le Alpi svizzere. Oggi una mostra a Lugano la celebra Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’icona d’infanzia di milioni di persone, Heidi, festeggia 50 anni senza perdere un briciolo del suo fascino. Dal, quando laHeidi – Girl of the Alps venneper lain, la storia della ragazzina che vive tra leha incantato spettatori di ogni età.le dedica unaunica: un viaggio nostalgico e coinvolgente nel mondo dellapiù amata dei cartoni, che proietta i visitatori in un’atmosferana ricca di dettagli e curiosità storiche.

Qualcuno l'ha definita un'ambientalista moderna e ante-litteram, qualcun altro, invece, la considera come un esempio di forza, coraggio e resilienza.

90 materiali originali della serie, dagli schizzi preparatori agli sfondi dipinti a mano, per scoprire e riscoprire l'incantevole mondo di Heidi.

Era il 1974 quando la prima puntata di Heidi – Girl of the Alps venne trasmessa in Giappone, conquistando sin da subito i cuori degli spettatori.

Heidi compie 50 anni. Era il 1974 quando la prima puntata di Heidi – Girl of the Alps venne trasmessa in Giappone, conquistando sin da subito i cuori degli spettatori.