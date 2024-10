Elezioni Liguria, Bersani a La7: “La sconfitta brucia ma è ora di dare il colpo di reni con un’alleanza seria. Il M5s ha ancora una funzione” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “È una sconfitta e brucia, però francamente sento dei commenti stravaganti, del tipo “è un rigore a porta vuota”. Ma chi dice così ha mai fatto un giro a Imperia? La destra in Liguria è radicata. Noi l’ultima volta che abbiamo vinto è stata 15 anni fa, la volta scorsa abbiamo perso con 18 punti di distanza. Quindi, pur nella sconfitta, siamo a un punto e mezzo. È ora di dare il colpo di reni“. È il commento di Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7), all’esito delle ultime Elezioni regionali della Liguria, sulle quali ribadisce: “Manca questo colpo di reni, cioè mancano un’alleanza per l’alternativa e l’idea di fare sul serio. Ma sarà ora di cambiare perché la destra è una roba seria e radicata, però è assolutamente battibile. E il risultato delle Elezioni in Liguria ci dice quel che è mancato per arrivare a battere la destra”. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Liguria, Bersani a La7: “La sconfitta brucia ma è ora di dare il colpo di reni con un’alleanza seria. Il M5s ha ancora una funzione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “È una, però francamente sento dei commenti stravaganti, del tipo “è un rigore a porta vuota”. Ma chi dice così ha mai fatto un giro a Imperia? La destra inè radicata. Noi l’ultima volta che abbiamo vinto è stata 15 anni fa, la volta scorsa abbiamo perso con 18 punti di distanza. Quindi, pur nella, siamo a un punto e mezzo. È ora diildi“. È il commento di Pier Luigi, ospite di Dimartedì (La7), all’esito delle ultimeregionali della, sulle quali ribadisce: “Manca questodi, cioè mancanoper l’alternativa e l’idea di fare sul serio. Ma sarà ora di cambiare perché la destra è una robae radicata, però è assolutamente battibile. E il risultato delleinci dice quel che è mancato per arrivare a battere la destra”.

