Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Cecere lascia la casa del Grande Fratello, la sua decisione fa discutere: “Il marito l’ha costretta a rinunciare”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Colpo di scena alha definitivamente abbandonato il programma. La scelta dell’attrice, membro delle Non è la rai, è avvenuta durante la puntata di ieri, 28 settembre, dopo l’incontro con suo, Luigi Galdiero, che le ha chiesto dire il reality e tornare ainsieme a lui. Durante la diretta, infatti,ha avuto modo di parlare con suo, che le ha confessato di essere in difficoltà e di sentire la sua mancanza: “Sento di essere stato un buon padre e di aver fatto il possibile, in questi giorni, anche di più, ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto”, ha scritto Luigi in una lettera. Ma ad essere state decisive, però, sono state le ultime parole del, frutto di unapresa con difficoltà: “Ho lottato contro me stesso per scriverti queste parole ma mi manchi troppo.