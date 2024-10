Ecco i tre semplici passi per capire se sei davvero sovraindebitato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pillitteri Avvocato, come faccio a capire se sono sovraindebitato? Diversi lettori mi chiedono come possono verificare se si trovino in una situazione di sovraindebitamento. La domanda può apparire bizzarra, considerato che di essere sovraindebitati ci si accorge nella vita di tutti giorni. In realtà è un quesito fondamentale. Perchè risultare “tecnicamente” sovraindebitati spalanca le porte per poter usufruire della legge 3/2012 (cosiddetta “salva suicidi”) che permette una drastica riduzione del peso debitorio da spalmarsi su un “piano di rientro” pluriennale. Vediamo come si può effettuare da soli questa verifica. I riferimenti sono tre. Il “budget” familiare (la somma dei redditi dei componenti del nucleo). La spesa media mensile della famiglia. La somma delle rate mensili in corso. Il calcolo meno immediato è il secondo. Ilgiorno.it - Ecco i tre semplici passi per capire se sei davvero sovraindebitato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pillitteri Avvocato, come faccio ase sono? Diversi lettori mi chiedono come possono verificare se si trovino in una situazione di sovraindebitamento. La domanda può apparire bizzarra, considerato che di essere sovraindebitati ci si accorge nella vita di tutti giorni. In realtà è un quesito fondamentale. Perchè risultare “tecnicamente” sovraindebitati spalanca le porte per poter usufruire della legge 3/2012 (cosiddetta “salva suicidi”) che permette una drastica riduzione del peso debitorio da spalmarsi su un “piano di rientro” pluriennale. Vediamo come si può effettuare da soli questa verifica. I riferimenti sono tre. Il “budget” familiare (la somma dei redditi dei componenti del nucleo). La spesa media mensile della famiglia. La somma delle rate mensili in corso. Il calcolo meno immediato è il secondo.

Ecco i tre semplici passi per capire se sei davvero sovraindebitato

(ilgiorno.it)

Pillitteri Avvocato, come faccio a capire se sono sovraindebitato? Diversi lettori mi chiedono come possono verificare se si trovino in ...

