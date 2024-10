Sport.quotidiano.net - Conte, messaggio scudetto. Lukaku-Kvara, fuga Napoli. Il Milan sbaglia e spreca

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due lampi azzurri all’inizio e alla fine del primo tempo illuminano la notte di San Siro e lanciano lo spietatonella primasotto gli occhi del grande ex Luciano Spalletti. Il“incerottato” e volenteroso non riesce a fermare la corsa della capolista che vince 2-0 e comincia nel modo migliore il mini-ciclo impegnativo: dopo i rossoneri, infatti, dovrà sfidare Atalanta e Inter. Per ora Antonio, tornato a San Siro in uno stadio che poteva essere ancora suo, si gode i 7 punti di vantaggio sui campioni. Ilinvece scivola a -11 dalla vetta (ma con una partita in meno) ed è fuori dalla zona Champions: l’emergenza ha pesato perché senza gli infortunati Abraham e Gabbia oltre ai due squalificati Theo Hernandez e Reijnders (e con l’influenzato Pulisic part-time), tutto è stato più difficile.