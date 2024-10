Concerto di beneficenza a Casal Bertone: musica e solidarietà per l’Associazione “La Primula” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 16 novembre 2024, a Casal Bertone, la chiesa di Santa Maria Consolatrice ospiterà un evento musicale unico dedicato a una causa nobile. Il Concerto vocale e strumentale mira a raccogliere fondi per l’Associazione “La Primula”, un ente che lavora attivamente per migliorare l’inclusione sociale e culturale delle persone con disabilità, operando nel V Municipio di Roma. L’incontro non solo promette di incantare il pubblico con melodie classiche, ma rappresenta anche un’opportunità per contribuire a una realtà che sostiene i diritti di tutti. Un evento musicale di grande spessore Il Concerto vedrà sul palco le formazioni corali “Angelicus Concentus” e “Mirabilis Concentus”, che si alterneranno nell’esecuzione di brani di compositori celebri come Fauré, Rossini, Mozart, Vivaldi, Haendel, Mascagni e altri. Gaeta.it - Concerto di beneficenza a Casal Bertone: musica e solidarietà per l’Associazione “La Primula” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 16 novembre 2024, a, la chiesa di Santa Maria Consolatrice ospiterà un eventole unico dedicato a una causa nobile. Ilvocale e strumentale mira a raccogliere fondi per“La”, un ente che lavora attivamente per migliorare l’inclusione sociale e culturale delle persone con disabilità, operando nel V Municipio di Roma. L’incontro non solo promette di incantare il pubblico con melodie classiche, ma rappresenta anche un’opportunità per contribuire a una realtà che sostiene i diritti di tutti. Un eventole di grande spessore Ilvedrà sul palco le formazioni corali “Angelicus Concentus” e “Mirabilis Concentus”, che si alterneranno nell’esecuzione di brani di compositori celebri come Fauré, Rossini, Mozart, Vivaldi, Haendel, Mascagni e altri.

