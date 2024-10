Commemorazione defunti, a Monreale orari estesi e bus navetta per il cimitero comunale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il cimitero comunale sarà aperto da oggi fino a giorno 2 novembre dalle ore 8 del mattino fino alle ore 17 del pomeriggio con orario continuato, per consentire alla cittadinanza di potere accedere senza interruzioni del servizio, che sarà garantito da una presenza assidua degli operatori. Servizio Bus navetta Inoltre, a supporto nei giorni 1 (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Commemorazione defunti, a Monreale orari estesi e bus navetta per il cimitero comunale Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilsarà aperto da oggi fino a giorno 2 novembre dalle ore 8 del mattino fino alle ore 17 del pomeriggio cono continuato, per consentire alla cittadinanza di potere accedere senza interruzioni del servizio, che sarà garantito da una presenza assidua degli operatori. Servizio BusInoltre, a supporto nei giorni 1 (live.it)

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Commemorazione dei defunti: gli orari di accesso ai cimiteri di Monreale e Grisì; Commemorazione dei defunti, ecco gli orari d’apertura dei cimiteri nel prossimo weekend; Commemorazione dei defunti: cimiteri aperti. Tutti gli orari; Commemorazione dei defunti, ecco come cambiano gli orari di accesso ai cimiteri di Monreale e Grisì; Commemorazione dei defunti, navetta speciale a Monreale per il cimitero; Monreale, la ricorrenza del 2 novembre; Leggi >>>

Commemorazione dei defunti, ecco gli orari d’apertura dei cimiteri nel prossimo weekend

(monrealenews.it)

Dal 31 ottobre al 2 novembre ingresso dalle 8 alle 17 MONREALE, 25 ottobre - In occasione della prossima festività della “Commemorazione dei Defunti” del ...

Commemorazione dei defunti, le celebrazioni dell’1 e 2 novembre al Cimitero urbano

(catanzaroinforma.it)

I primi due giorni del mese di Novembre costituiscono un intenso momento di fede, ricordo, mestizia, visitando il cimitero. “La tradizione della Chiesa ha sempre esortato a pregare per i defunti – dic ...

Ognissanti e commemorazione dei defunti: gli orari di messe e celebrazioni nel Principato

(montecarlonews.it)

A Monaco cerimonie in tutte le parrocchie della diocesi e nel pomeriggio alle 15 il Vescovo, circondato dal clero della diocesi e dai fedeli, procede alla benedizione delle tombe al cimitero ...

Agropoli, commemorazione defunti: aperture straordinarie per il cimitero

(informazione.it)

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Agropoli ha predisposto orari straordinari di apertura per permettere a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari. Orari di Apertu ...