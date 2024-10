Boom di truffe nel trading online, nel 2024 a Catania trattati 289 casi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il fenomeno delle truffe legate al falso trading online, cioè alle attività di compravendita fraudolente di azioni e strumenti finanziari via internet, è in forte crescita. Questa forma di frode informatica genera guadagni illeciti per milioni di euro, rappresentando attualmente la truffa online Cataniatoday.it - Boom di truffe nel trading online, nel 2024 a Catania trattati 289 casi Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il fenomeno dellelegate al falso, cioè alle attività di compravendita fraudolente di azioni e strumenti finanziari via internet, è in forte crescita. Questa forma di frode informatica genera guadagni illeciti per milioni di euro, rappresentando attualmente la truffa

