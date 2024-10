Tvzap.it - Baba Vanga, la profezia sul 2025 è da brividi: le previsioni della veggente

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Social., lasulè da: le– Non solo a Nostradamus, che per ilprevedeva “guerre crudeli” che coinvolgeranno le “terre d’Europa”. Anche, la celebre mistica bulgara, cieca da entrambi gli occhi e scomparsa nel 1996, ha formulatoinquietanti riguardo al. Andiamo a scoprirle insieme. ( dopo le foto) Leggi anche: Inverno 2024, l’allerta degli scienziati: ecco cosa rischiamo Leggi anche: La truffa delle chiamate dai +351: cosa c’è dietro e a cosa fare attenzione, lasulè daIn passato, secondo le testimonianze di chi ha seguito le sue profezie,avrebbe previsto eventi significativi come gli attentati dell’11 settembre e l’elezione di Barack Obama come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti.